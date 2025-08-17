مصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بأسيوط

كتب - علاء عمران:

لقي 3 عناصر إجرامية مصرعهم في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بأسيوط فيما ألقت الشرطة القبض على عدد من عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية بنطاق عدة محافظات.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأمن العام محاولة بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للاتجار بها.

بتقنين الإجراءات استهدفت القوات تلك البؤر بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع 3 عناصر جنائية شديدي الخطورة بأسيوط وضبط باقى عناصر تلك البؤر.

وعُثر بحوزتهم على (طن و100 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة، 34 ألف قرص مخدر، 93 قطعة سلاح نارى، 7 فرد خرطوش) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة نحو 103 ملايين جنيه.

