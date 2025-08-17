سقوط 184 سائقًا يتعاطون المخدرات على الطريق الأقليمي

كتب - علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة من ضبط 113 ألف مخالفة مرورية متنوعة أبرزها (السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص) كما خضع 2485 سائقًا للفحص تبين تعاطي 184 سائقا للمواد المخدرة.

كما واصلت الإدارة حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتمكنت من ضبط 1095 مخالفة مرورية متنوعة (مخالفة تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وفحص 207 سائق تبين إيجابية 19 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم، وضبط 12 محكوم عليهم بإجمالى 25 حكما، والتحفظ على 3 مركبات لمخالفتهما قوانين المرور.

