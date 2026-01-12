كواليس استئناف المتهم بقتل مالك مقهى أسوان بالكوربة



كتب- أحمد عادل:

شهدت جلسة استئناف المتهم بقتل مالك مقهى أسوان بمنطقة الكوربة وسط الشارع بعدة طعنات متفرقة بالجسد باستخدام سلاح أبيض مطواة، كواليس لافتة أمام محكمة جنايات القاهرة.

وخلال نظر الاستئناف، قدم الدكتور محمد سليم الناظر، دفاع المتهم، عددًا من الطلبات الجوهرية، تمثلت في ضم تقرير المعامل الطبية المركزية التابع لمصلحة الطب الشرعي، وهو الحرز رقم 1 نيابة، والذي جرى إرساله إلى المصلحة ولم يتم إرفاقه بأوراق القضية.

كما طلب الناظر، التصريح باستخراج صورة رسمية من محضر أقوال المتهم في جلسة تجديد الحبس أمام القاضي الجزئي بتاريخ 3/11/2024، وضم المعاينة التصويرية الخاصة بتمثيل المتهم لوقائع الجريمة.

وطالب الدفاع كذلك بمناقشة الأمين النظامي المتواجد على المعبد اليهودي الملاصق لمكان الواقعة، وسماع شهادة الشاهد الرابع في القضية.

بالإضافة إلى سؤال شاهد الإثبات الثالث، لوجود تناقض في تحرياته التي دونها حيث ورد بها أن الواقعة مشاجرة، بينما قرر أمام النيابة العامة أنها جريمة قتل عمد.

وبعد إثبات جميع طلبات الدفاع بمحضر الجلسة، طالب رئيس المحكمة الدفاع بالبدء في المرافعة، إلا أن الدفاع رفض الترافع، وتمسك بتنفيذ طلباته أولًا، وطلب تأجيل الجلسة لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة.

وقررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، تأجيل نظر جلسة محاكمة المتهم بقتل مالك مقهى أسوان بالكوربة، على حكم الإعدام الصادر بحقه، لجلسة 8 فبراير المقبل لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.

وظهر المتهم خلال الجلسة مرتديًا البدلة الحمراء خارج قفص الاتهام، وأمام هيئة المحكمة أنكر جميع الاتهامات المنسوبة إليه.

وكانت محكمة جنايات أول درجة قد قضت بمعاقبة المتهم "ناصر" حضوريًا، وبإجماع الآراء، وبعد أخذ رأي فضيلة المفتي، بالإعدام شنقًا، لاتهامه بقتل مالك مقهى أسوان باستخدام سلاح أبيض "مطواة".

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 10058 لسنة 2024 جنايات مصر الجديدة، والمقيدة برقم 3404 لسنة 2024 كلي شرق القاهرة، أن المتهم "ناصر. ص. م" قتل المجني عليه "محمد. ع" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وذكرت النيابة أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه على خلفية خلافات سابقة بينهما، فدبّر للأمر وأعد العدة، حيث جهز سلاحًا أبيض وتربص بالمجني عليه في المكان الذي أيقن مروره منه، وما إن ظفر به حتى سدد له طعنة استقرت في بطنه، أفقدته توازنه وأسقطته أرضًا.

وأضافت التحقيقات أن المتهم جثم فوق المجني عليه وواصل الاعتداء عليه بتوجيه عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسده، قاصدًا إزهاق روحه، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة أودت بحياته، وفقًا لتقرير الصفة التشريحية. كما ثبت أن المتهم أحزر سلاحًا أبيض "مطواة" دون ترخيص، على النحو المبين بالتحقيقات.

اقرأ أيضًا:

7 أشخاص.. ضبط المتهمين بالتعدي على سائق بسبب حادث في الجيزة





"كيلو حشيش و300 جرام آيس".. قرار جديد ضد متهمين بترويج المخدرات بالمرج





حادث بطعم الثأر.. كواليس فيديو مثير للجدل في بني سويف



