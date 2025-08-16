أمن المنافذ بالداخلية يضبط 84 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لإحكام السيطرة على كافة المنافذ، ومكافحة جرائم التهريب بجميع صورها.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن ضبط (2) قضية في مجال تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية.

كما تم ضبط (5) قضايا لحيازة وتهريب المواد والأقراص الدوائية المخدرة، وضبط (2567) مخالفة مرورية متنوعة.

وفي مجال الأمن العام، تم ضبط (74) قضية متنوعة، فضلًا عن تنفيذ (310) حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط (3) قضايا في مجال الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع الوقائع المضبوطة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لتأمين منافذ الجمهورية.



اقرأ أيضا:

بعد بيان الداخلية.. تعرف على الاتهامات الموجهة لـ"أم مكة" و"أم سجدة"

قراءة داخل عقل الجنرال.. مفاجآت بالجملة في حركة تنقلات الجيزة ومراكز القوة "مستمرة"

خبر صادم لأنغام.. رائحة كريهة تقود لجثة عمها ومباحث الجيزة تكشف المستور