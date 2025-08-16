غلق شارع 26 يوليو 6 أيام بسبب أعمال المونوريل | التحويلات المرورية

كتب – علاء عمران:

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تنفيذ تحويلات مرورية جديدة، بالتزامن مع الأعمال الإنشائية ضمن مشروع مونوريل خط وادي النيل – 6 أكتوبر، والتي تتطلب الغلق الكلي لشارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو نحو ميدان لبنان، وذلك لمدة 6 أيام مقسمة على مرحلتين.

مواعيد الغلق:

من الأحد 17 أغسطس 2025 حتى صباح الثلاثاء 19 أغسطس 2025.

من الجمعة 22 أغسطس 2025 حتى صباح الأحد 24 أغسطس 2025.

وذلك يوميًا من الساعة 12 منتصف الليل حتى 6 صباحًا.

- المسارات البديلة:

المسار الأول: الاتجاه يمينًا إلى شارع صلاح جاهين، ثم يسارًا إلى شارع الدكتور حجازي، ثم يسارًا إلى شارع وادي النيل وصولًا إلى شارع 26 يوليو بعد تجاوز منطقة الأعمال.

المسار الثاني: الاتجاه يمينًا إلى شارع صلاح جاهين، ثم يمينًا إلى شارع أحمد عرابي، ثم يمينًا إلى شارع جامعة الدول العربية وصولًا إلى شارع السودان وميدان لبنان.

وأكدت الإدارة العامة لمرور الجيزة أنه سيتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة وتوفير جميع المساعدات الفنية والتجهيزات اللازمة لتأمين المنطقة وضمان سلامة المواطنين.

