تأديب حتى الموت.. جريمة أم تهز الهرم وطفل يدفع الثمن

كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاس اللواء علاء فتحي ملابسات تخلص أم من ابنها ضربا حتى الموت بالهرم بدعوى تأديبه.

أهالي المنطقة أبلغوا الشرطة بوجود جثة صغير -لا يتجاوز العشر سنوات- داخل شقة سكنية والاشتباه في وفاته جنائيا. انتقل رجال المباحث تحت إشراف الرائد مصطفى الدكر وتبين أن والدته اعتدت عليه بالضرب بدعوى تأديبه حتى فارق الحياة.

الشرطة تحت إشراف العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الغرب ألقت القبض على الأم واصطحبتها إلى ديوان القسم لتقر بفعلتها "ماكنش قصدي أقلته.. هو شقي حبتين والجيران بيشتكوا منه". وروت المتهمة تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة ابنها "ضربته بالليل وافتكرته نام.. تاني يوم بصحيه لقيته ميت".

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.