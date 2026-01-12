إعلان

اعتراضًا على إطعام الكلاب الضالة.. ضبط متهم بالتعدي على جيرانه في الجيزة

كتب : علاء عمران

01:10 م 12/01/2026

ضبط متهم - تعبيرية

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزراة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائم على النشر من قيام آخر بالتعدي على جيرانه بالسب اعتراضًا على قيامهم بإطعام الكلاب الضالة بالمنطقة محل سكنه بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام).

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لقيام سيدتين "مقيمتين بالعقار محل سكنه" بإلقاء الطعام للكلاب الضالة من شرفة الشقة سكنهما مما يؤدي إلى سقوطها داخل شرفة مسكنه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

