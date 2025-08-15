إعلان

أمن المنافذ يضبط 3 قضايا تهريب بضائع و2771 مخالفة مرورية

02:02 م الجمعة 15 أغسطس 2025

مخالفة مرورية - ارشيفية

كتب - علاء عمران:

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملاته الأمنية المكثفة بجميع المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية، في إطار جهوده لمكافحة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بكافة أشكالها.

وخلال 24 ساعة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت الحملات عن ضبط 3 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، وقضية واحدة خاصة بتهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، إضافة إلى تحرير 2771 مخالفة مرورية متنوعة.

كما تم ضبط 50 قضية في مجال الأمن العام، وتنفيذ 250 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط قضية تزوير مستندات.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار تكثيف الحملات الأمنية على جميع المنافذ، بهدف إحكام السيطرة ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون.

