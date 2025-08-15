"رنا" إحدى ضحايا مطاردة "طريق الواحات": فقدت الذاكرة من الخبطة

كتب ـ رمضان يونس:

كشفت "رنا إبراهيم"، عن تفاصيل ما جرى معها في حادث المطاردة المؤسف الذي وقع على "طريق الواحات" بمدينة السادس من أكتوبر من قبل 3 سيارات في السادسة صباحًا أول أمس الأربعاء، واللحظات الأخير ما قبل وقوع الحادث على الطريق.

وقالت "رنا" إنها تعرضت للمضايقات داخل كافية شهيرة بنطاق أكتوبر أثناء جلوسها رفقة "نزال" و"حبيبة" صديقتيها، من قبل بعض الشباب الذين كانوا يجلسون بالقرب منهن داخل الكافية "لقينا شباب بيضايقونا وإحنا قاعدين على الكافية.. وإحنا أصلا منعرفهمش".

وذكرت "رنا" أنها حال سيرها بسيارتها الملاكي ورفقتها "نزال" و"حبيبة"، تفاجئن بالشباب الذين تعمدوا مضايقتهن، يطاردهن على الطريق بثلاث سيارات، على إثرها اصطدمن بتريلا كانت على جانبي الطريق بعدما فقدت "رنا" السيطرة على عجلات القيادة "هما كانوا بيزنقوا علينا وخلونا نلبس في التريلا".

وتابعت "رنا" أن الحادث الذي تعرضت له بفعل الطلاب المتهمين عمدًا، فقد الذاكرة مؤقتًا "مكنتش فاكرة أي حاجة بعد ما اتخبطت في رأسي"، مشيرًة إلى أنها أصيبت في ذراعها وكدمات في مختلفة الجسم تخضع لفترة علاج تتخطى 21 يومًا "كل شوية بنسى أنا عملت إيه وإيه اللي حصل معايا ده كل عشان الخبطة أثر في الرأس".

من جهة أخرى، قالت "غادة" إن ابنتها "رنا" (طالبة التجارة) كانت تستعد لحفل تخرجها من الجامعة يوم الأحد المقبل، مؤكدةٍ أنها حجزت تذاكر الحفل لأسرتها وأقاربها الذين سيحضرون مراسم الحفل "قطعت لنا تذاكر حفل التخرج وكانت بتجهز في حاجتها".

وأضافت؛ رنا كانت مع "نزال"، و"حبيبة" وتوجهوا إلى أحد الكافيهات في أكتوبر: "هما لما عمال الكافية قالوا عايزين نقفل.. دخلوا جوه وتقابلوا مع الشباب دول وقعدوا يضايقونهم". تقول الأم في بث مباشر لمصراوي.

وتابعت الأم، مطاردة الشباب المتهمين للبنات والحركات الاستعراضية بالسيارات التي يقودونها تسبب في النهاية في وقوع الحادث الذي كاد يودي بحياة الفتيات الثلاث:"هما لما خرجوا لقوا الشباب دول جايين وراهم وبدأو يضايقوا فيهم زي ما حصل في الكافية وضيقوا على بنتي لحد ما لبست في التريلا ..عشان مكنتش قادرة تسيطر على الموقف".

وأشارت "غادة" إلى أن ابنتها أخبرتها بنبأ الحادث المؤسف الذي تعرضت له: "لقيت بنتي بترن علىّ الحقيني يا ماما عملت حادثة وبموت"، مؤكدة أن ابنتها أصابها حالة غريبة نتيجة تصادم رأسها في السيارة والذي أصابها بفقدان ذاكرة مؤقتًا على حد وصفها: "كل دقيقة ترن عليّا يا ماما الحقيني بموت .. هو أنا فين .. إيه اللي حصل معانا". تكمل الأم حديثها لمصراوي.

وأوضحت الأم، أن لولا فضل شابًا وثق الحادث بهاتفه، كان سيكون من الصعب تحديد هوية المتهمين، "دمروا عربية بنتي وكانوا هيقتلوها.. وكان في واحد كان بيهددهم وكان معاه سلاح في العربية".

وختامًا أكدت "غادة" أن لن تفرط في حق ابنتها كون ابنتها تعرضت لحادث ترويع ومحاولة قتل عمد، رافضة تمامًا أي مساعٍ للصلح مع أسر الطلاب المتهمين: "أنا مش هفكر في التصالح غير لما اطمن على بنتي الأول وأعمل لها إشاعات على المخ.. كل شوية تفقد الوعي وتقولى يا ماما أنا علمت إيه".

و قررت جهات التحقيق بنيابة أول وثالث أكتوبر بمدينة السادس من أكتوبر، حبس 4 متهمين على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامهم بمطاردة 3 فتيات ومضايقتهم ومعاكستهن على "طريق الواحات" بأكتوبر، ما تسببوا في اصطدامهن بتريلا وإحداث إصابات لإثنين منهن.

وطالبت النيابة العامة، عرض المتهمين على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة من الدم لإجراء تحليل مخدرات لبيان عما إذا كان أحدًا منهم يتعاطي أي مخدر من عدمه، كما طالبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة.

وأمرت بعرض المجني عليهن على مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهن لإعداد تقرير وافٍ عن حالتهن الصحية والأصابات التى تعرضت لهن جراء حادث التصادم المروع الذي شهده طريق الواحات.