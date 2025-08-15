قرارات من النيابة في حادث مطاردة "فتيات أكتوبر" على طريق الواحات

كتب ـ رمضان يونس:

قررت جهات التحقيق بنيابة أول وثالث أكتوبر بمدينة السادس من أكتوبر، حبس 4 متهمين على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامهم بمطاردة 3 فتيات ومضايقتهم ومعاكستهن على "طريق الواحات" بأكتوبر، ما تسببوا في اصطدامهن بتريلا وإحداث إصابات لإثنين منهن.

وطالبت النيابة العامة، عرض المتهمين على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة من الدم لإجراء تحليل مخدرات لبيان عما إذا كان أحدًا منهم يتعاطي أي مخدر من عدمه، كما طالبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة.

وأمرت بعرض المجني عليهن على مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهن لإعداد تقرير وافٍ عن حالتهن الصحية والأصابات التى تعرضت لهن جراء حادث التصادم المروع الذي شهده طريق الواحات.

و اقتادت مأمورية خاصة من قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، المتهمين الأربعة إلى مقر النيابة العامة في حراسة أمنية مُشددة تمهيدًا لمواجهتهم بأقوال المجني عليهن وفيديو الواقعة. إذ واجهت النيابة العامة المتهمين بالفيديو المتداول، والفتاتين المصابتين في الحادث.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع حادث مطاردة 3سيارات لفتاة وصديقتها على طريق الواحات وذلك لتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بموقع الحادث لكشف ما جرى.

واستمعت النيابة إلى أقوال المصابتين "نزال"، و "رنا" لكشف ملابسات ما جرى بالواقعة، بعدما تحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات المراقبة الموجودة داخل البنزينة والتى ترصد خروج الفتيات قبل الحادث بدقائق.

وكشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائدي 3 سيارات ملاكى بملاحقة ومعاكسة فتاتين تستقلان سيارة ملاكى أخرى بالجيزة، ما أسفر عن اصطدام سيارتهما بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وحدوث إصابتهما.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجارى ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة من طالبة "مصابة بكدمات وسحجات" - قائدة السيارة المشار إليها "سارية الترخيص" - مقيمة بمحافظة الجيزة بتضررها من قائدى 3 سيارات لقيامهم بملاحقتها ومحاولة استيقافها ومعاكستها حال سيرها بأحد الطرق بالجيزة رفقة صديقتها طالبة " مصابة بجرح بالجبهة، ما أسفر عن اصطدامها بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وحدوث إصابتهما وفر الثلاث سيارات هربا.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من تحديد السيارات المشار إليها وإلقاء القبض على قائديها ومستقليها تبين انهم 3 طلاب ، سائق بأحد تطبيقات النقل الذكى، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديها ومستقليها وتولت النيابة العامة التحقيق.