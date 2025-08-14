كتب- أحمد عادل:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على عدد من الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى تضرر خلالها أصحاب تلك الحسابات من أحد الأشخاص اعتياده التعدى عليهم بالسب من خلال تعليقاته على منشوراتهم وقيامه بنشر صورة على حسابه أثناء حمله سلاح أبيض.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية أمكن تحديد وضبط صاحب الحساب المشار إليه "طالب - مقيم بالشرقية"، وبحوزته (هاتف محمول، سلاح أبيض "الظاهر بالصورة").

وبمواجهته اعترف بارتكاب تلك الوقائع بقصد اللهو، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

