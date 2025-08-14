بصحبتهم 18 حدثا.. ضبط 20 متهمًا باستغلال الأطفال في التسول بالجيزة

ضبط 20 متهمًا باستغلال الأطفال في التسول بالجيزة

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط 20 شخصًا من بينهم 11 لهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم متخذين من دوائر قسمي شرطة العجوزة والدقي بالجيزة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامي.

تم ضبط المتهمين وبصحبتهم 18 حدثًا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع والتسول وجمع القمامة، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم المجني عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.

