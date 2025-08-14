ضبط 171 سائق متعاطي في حملات مرورية على الطرق خلال 24 ساعة

كتب- أحمد عادل:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 105737 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها السير بدون تراخيص وتجاوز السرعة المقررة وموقف عشوائى والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة ومخالفة شروط التراخيص.

وأجرت القوات الأمنية فحص عشوائي لـ 2452 سائق، وتبين إيجابية عدد 159 حالة تعاطى مواد مخدرة.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 1103 مخالفة مرورية متنوعة على الطريق الإقليمي خلال 24 ساعة، أبرزها مخالفة تحميل ركاب وشروط التراخيص وأمن ومتانة.

وأجرت القوات الأمنية فحص عشوائي لـ 174 سائق على الطريق الإقليمي، وتبين إيجابية 12 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم، وضبط 9 محكوم عليهم بإجمالى 13 حكم، والتحفظ على 3 مركبات لمخالفتهما قوانين المرور.

يأتي ذلك في إطار استمرار وزارة الداخلية لحملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

