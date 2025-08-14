كتب- محمود الشوربجي:

تواصل جهات التحقيق المختصة مناقشة المتهمين بمطاردة فتاتين على طريق الوحات مما تسبب في وقوع حادث.

وقد ألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أكتوبر، القبض على 3 متهمين في واقعة مطاردة فتاتين بسيارتيهما على طريق الواحات، ما تسبب في ارتكاب المجني عليهما حادث تصادم، وإصابتهما.

وكشفت التحريات الأولية في الواقعة، أن المتهمين المضبوطين أحدها طالب بكلية الطب، والآخر طالب بكلية اقتصاد وعلوم سياسية.

وجرى اقتياد المتهمين إلى قسم الشرطة والتحفظ على السيارات، تمهيدًا لعرض المتهمين على النيابة العامة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، أجرت فحصًا لمقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق حادث اصطدام سيارة تقودها فتاة بسيارة نقل متوقفة على جانب طريق الواحات، عقب مطاردتها من قبل 3 سيارات.

ويظهر في الفيديو المتداول سيارة ملاكي تصطدم بسيارة نقل، فيما يُسمع صوت مصور المقطع وهو يعلق: "البت عملت حادثة.. خلوها عملت حادثة"، مشيرًا إلى أن الحادث وقع بعد مطاردة 3 سيارات للفتاة.

وبحسب الفيديو، توقفت بعض السيارات الأخرى لمساعدة الفتاة وإخراجها من مركبتها، بينما فرّت السيارات المشتبه في تورطها بالمطاردة من موقع الحادث.

وتكثف الأجهزة الأمنية تحرياتها للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، وتحديد هوية المتورطين.

اقرأ أيضا:

"البنت عملت حادثة".. فحص فيديو لمطاردة 3 سيارات لـ فتاة على طريق الواحات

قاتل جواهرجي أبو العلا "الخناجري" يطعن على الإعدام.. ماذا تقول المذكرة؟ |مستند

"قتلوه وسرقوا فلوس عقيقة بنته".. ماذا حدث مع "عبده الصعيدي" بدائري كعابيش؟

"من الحفلات لزعيمة تجار مخدرات".. تحقيقات عصابة سارة خليفة |تغطية شاملة