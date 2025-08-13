إعلان

مزاعم إخوانية.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو "بلطجة بجوار كمين"

03:38 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

صورة من الفيديو

كتب – علاء عمران:
نفى مصدر أمني صحة ما تداولته إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يزعم قيام بعض الأشخاص بأعمال بلطجة بجوار أحد الأكمنة الأمنية بالقاهرة.
وأكد المصدر أن الحقيقة تعود إلى مشاجرة وقعت بتاريخ 11 الجاري بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، بين سائق مركبة "توك توك" وأحد مرافقيه، وسائق دراجة نارية "تروسيكل"، بعيدًا تمامًا عن أي كمين أمني، بسبب خلاف على أولوية المرور.
وخلال المشاجرة، استخدم سائق "التوك توك" سلاحًا أبيض، وتمكنت القوات من ضبط اثنين من أطراف الواقعة والسلاح المستخدم، وجارٍ ضبط المتهم الهارب، واتخاذ الإجراءات القانونية.
وشدد المصدر على أن ما جرى يأتي في إطار المحاولات المستمرة لجماعة الإخوان الإرهابية لاختلاق الأكاذيب ونشر الشائعات بهدف إثارة البلبلة والنيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد.

بلطجة بجوار كمين جماعة الإخوان الإرهابية مواقع التواصل الاجتماعي
