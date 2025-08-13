شركة دعاية وهمية.. الداخلية تسقط مبتز السيدات في أطفيح

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عاطل يعمل صانع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح بالجيزة، لقيامه بابتزاز وتهديد إحدى السيدات بنشر صور وفيديوهات خاصة بها حصل عليها أثناء سعيها للعمل بإحدى شركاته.

وكانت السيدة، المقيمة بمحافظة سوهاج، قد تقدمت ببلاغ يفيد تعرضها للابتزاز والتهديد من المتهم، الذي أوهمها بأنه مالك شركة دعاية وإعلان، واستولى على الصور والفيديوهات الخاصة بها بزعم تعيينها، ثم هددها وابتزها.

تم ضبط المتهم وبحوزته هاتف محمول يحتوي على أدلة تثبت الواقعة، وبمواجهته أقر بما نُسب إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.