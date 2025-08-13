إعلان

خلال 24 ساعة.. شرطة التموين تضبط 19 طن دقيق بلدي مدعم

11:50 ص الأربعاء 13 أغسطس 2025

ضبط دقيق بلدي

كتب- علاء عمران:
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاته التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية والحرة والمدعمة، ضُبط خلالها حوالي 19 طن دقيق أبيض بلدي مدعم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار.
وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط دقيق بلدي شرطة التموين حملات تموينية
