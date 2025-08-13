بالأسماء.. 21 مواطنًا يتنازلون عن الجنسية المصرية (جريدة رسمية)

كتب- علاء عمران:

وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على منح الإذن لـ21 شخصًا بالتنازل عن الجنسية المصرية للحصول على جنسيات أجنبية، وذلك وفقًا للقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

وحمل القرار رقم 1188 لسنة 2025، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، وضمت القائمة:علي إسماعيل إبراهيم جبر – الهولندية، حسن إسماعيل إبراهيم جبر – الهولندية، سيد محمد عبد الحميد سلامة إبراهيم – الهولندية، بدوي عبد السلام عبده المرسى – الهولندية، عماد نصر الله نصر نصر الله – الهولندية، إسلام محمد السيد أحمد عبد القادر – الهولندية، خالد طارق صلاح الدين السيد محمد عيسى – الهولندية، عمر محمد عادل البرادعي – الهولندية، هند علاء الدين محمد رشدي حسين – الهولندية، رانيا عبد العزيز إبراهيم محمد – الهولندية، سلسبيل هان وي – جمهورية الصين الشعبية، ضياء أحمد علي عبد الحميد أحمد رضوان – الألمانية.

كما ضمت القائمة: أحمد محمود إبراهيم الوكيل – البوسنة والهرسك، مايكل سعيد توفيق سدراك – تايوان، محمود عبد ربه عبد الحميد حسين – سلوفينيا، مصطفى محمد سيد أبو سريع صالح – الولايات المتحدة الأمريكية، روان السيد يوسف يوسف إسماعيل – النمسا، هشام أحمد محمد عبد الحميد النبتيتي – (جنسية غير مذكورة)، يوسف عبد المحسن حجازي شديدة – (جنسية غير مذكورة)، خالد عدلي محمد محمد عبد الله – فرنسا، محمد فؤاد فتحي حسن – السعودية.

ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم منح الجنسية الأجنبية للمصريين، وفق الشروط القانونية، مع التأكيد على عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.