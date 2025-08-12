ماس كهربائي يشعل غرفة المحولات بمسرح محمد صبحي في مدينة سنبل

كتب- صابر المحلاوي:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، حريقًا محدودًا نشب في مدينة سنبل المملوكة للفنان محمد صبحي على طريق مصر-الإسكندرية الصحراوي.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بانبعاث أدخنة من غرفة في مسرح محمد صبحي بمدينة سنبل على طريق مصر-الإسكندرية الصحراوي، فدفعت على الفور وحدة إطفاء أبو رواش بالقوات اللازمة مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف، وتبين من الفحص انبعاث أدخنة من غرفة المحولات الكهربائية بعد حدوث ماس كهربائي بها.

أشارت التحريات إلى خلو المسرح من المتواجدين، ولم يسفر الحريق عن أية إصابات.

