دهس وفرار.. سقوط عاطل تسبب في وفاة شخص يحمل جنسية أجنبية بالقاهرة

01:00 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

المتهم

كتب- علاء عمران:
تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى بدائرة القسم.
بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، ومقيم بدائرة القسم بالطريق محل البلاغ، اصطدمت به سيارة مجهولة، ولاذ قائدها بالفرار، ما أسفر عن إصابته التي أودت بحياته.
وبإجراء التحريات، تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (عاطل – لا يحمل ثمة تراخيص – مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، مبررًا هروبه خشية التعرض للمساءلة القانونية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

