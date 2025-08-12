كتب- علاء عمران:

نظمت أكاديمية الشرطة، بالتنسيق والتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، دورة تدريبية في مجال فحص وثائق السفر وكشف الوثائق المزورة لطالبات كلية الشرطة، بهدف التدريب على آليات فحص وكشف عمليات تزوير وثائق السفر والمستندات، والتعرف على العلامات الأمنية الخاصة بها، والتمييز بين الوثائق الرسمية والمزيفة أو التي تم التلاعب بها، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 7 أغسطس 2025.

تأتي هذه الدورة في إطار التعاون المستمر والمثمر بين أكاديمية الشرطة والمنظمة الدولية للهجرة، وتهدف إلى إعداد وتأهيل الطالبات وفق أحدث المستجدات في مجال التدريب الأمني على آليات وفنيات فحص وثائق السفر والمستندات، إضافةً إلى كيفية التعرف على الخصائص الأمنية لجوازات السفر والتأشيرات وبطاقات الإقامة الدائمة، وفنيات كشف منتحلي الشخصية.

واختُتمت فعاليات الدورة بتكريم الطالبات المتميزات والقائمين على العملية التدريبية، فيما توجه مسؤولو المنظمة الدولية للهجرة بالشكر لوزارة الداخلية، ممثلة في أكاديمية الشرطة، على التعاون المثمر في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعناصر البشرية وتأهيلهم للعمل الميداني في مختلف المجالات الأمنية.