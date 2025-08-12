الداخلية: ضبط 115 ألف مخالفة مرورية و187 متعاطيًا في 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

وزارة الداخلية تواصل حملاتها المرورية على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 115453 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: (السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة - الوقوف العشوائي - التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة - مخالفة شروط التراخيص).

كما تم فحص عدد 2658 سائقًا، تبين إيجابية 187 حالة تعاطي مواد مخدرة منهم.

وفي إطار الحملات المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الأجهزة خلال 24 ساعة من ضبط 1130 مخالفة مرورية متنوعة، منها: (مخالفة تحميل ركاب - شروط التراخيص - أمن ومتانة).

كما تم فحص 163 سائقًا، تبين إيجابية 11 حالة تعاطي مواد مخدرة منهم.

وضُبط عدد 12 محكومًا عليهم بإجمالي 14 حكمًا، وتم التحفظ على 3 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.