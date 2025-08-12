ضبط مكتبة بدون ترخيص لبيع 1429 كتابًا دراسيًا مخالفًا بكفر الشيخ

كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على مالك مكتبة "بدون ترخيص" لببيع العديد من الكتب الدراسية لمواد وسنوات دراسية مختلفة، بدون تفويض.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، أفادت بقيام (مالك مكتبة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ) ببيع العديد من الكتب الدراسية لمواد وسنوات دراسية مختلفة، بدون تفويض من الجهات المعنية المختصة، بالمخالفة للقانون، بقصد تحقيق الربح المادي.

عقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم ضبط مالك المكتبة، وبحوزته (1429 نسخة من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية، بدون تفويض من الجهات المعنية المختصة، بالمخالفة للقانون).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.