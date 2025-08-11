إعلان

سقوط فتاة سودانية من الدور الثالث بأكتوبر

06:35 م الإثنين 11 أغسطس 2025

سقوط من علو

كتب - محمد شعبان:

في مشهد أثار صدمة بين سكان منطقة أكتوبر، شهدت عمارة 12 بمساكن عثمان، بجوار نقطة شرطة تابعة لقسم أول أكتوبر، حادثًا مأساويًا مساء اليوم الاثنين.

إكرام، فتاة سودانية تبلغ من العمر 22 عامًا، سقطت من الطابق الثالث في ظروف غامضة وسط حالة من الهلع بين الأهالي.

القوات الأمنية هرعت إلى موقع البلاغ فورًا، فيما جرى نقل المصابة إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج، بينما لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث.

سقوط من علو أكتوبر مساكن عثمان الجيزة قسم أول اكتوبر
