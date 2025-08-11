إعلان

فيديو صادم | شاب يعتدي على كلب بـ"كوريك".. وتحرك عاجل من الداخلية

05:04 م الإثنين 11 أغسطس 2025

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام أحد الأشخاص بالاعتداء على كلب باستخدام "كوريك" داخل جراج بالقاهرة.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أنه بتاريخ 7 الجاري، تلقى قسم شرطة ثالث مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من إحدى السيدات المقيمة بدائرة القسم، يفيد بقيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على كلب مستخدمًا "كوريك" داخل أحد الجراجات بالمنطقة.

بالفحص والتحريات، أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه حارس جراج مقيم بدائرة القسم، وعُثر بحوزته على الأداة المستخدمة. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة بدعوى تردد الكلب الدائم على الجراج وترويعه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

