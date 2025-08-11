ضبط بلوجر لنشرها فيديوهات أثناء رسم "أوشام" على أجساد بعض السيدات

كتب- أحمد أبو النجا:

أعلنت وزارة الداخلية عن القبض على صانعة محتوى لقيامها بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثناء قيامها برسم أوشام على أجساد بعض السيدات.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعة المحتوى المذكورة، لقيامها بنشر مقاطع فيديو تتضمن مشاهد خادشة للحياء وتتعارض مع قيم المجتمع أثناء رسم الأوشام على أجساد السيدات، فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة (مقيمة بالقاهرة – لها معلومات جنائية)، وبحوزتها: هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على عدد من مقاطع الفيديو المشار إليها، وأدوات طبية وخامات غير مصرح باستخدامها من الجهات المعنية.

وبمواجهتها، اعترفت بنشر المقاطع على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي بغرض زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

