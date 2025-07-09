الداخلية تكشف ملابسات فيديو سير عكس الاتجاه بطريق القطامية – السخنة

كتب- علاء عمران:

كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تضرر القائم بالنشر من قيام قائد سيارة ربع نقل بالسير عكس الاتجاه والاصطدام بسيارته وإحداث تلفيات بها بطريق (القطامية/العين السخنة) بالقاهرة.

وبالفحص، تم تحديد السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها تابعة لإحدى شركات المواد الغذائية، حيث تم ضبط قائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة).

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بدافع اختصار الطريق، وأقر بحدوث الاصطدام بالسيارة الأخرى دون قصد.

تم التحفظ على السيارة، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.