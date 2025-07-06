الشقة اتفحمت.. مصرع طفل وإصابة والده في حريق بدار السلام

كتب- محمود الشوربجي:

بدأت نيابة دار السلام الجزئية، التحقيق في واقعة نشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية، ما أسفر عن مصرع طفل وإصابة والده.

وصرحت النيابة بدفن جثة الطفل، وأمرت بالاستعلام عن حالة الأب المصاب، وأمرت بندب خبراء الأدلة الحنائية، لفحص أسباب الحريق، وتبين أن الحريق أدى إلى تفحم محتويات الشقة بأكملها.

بدأت الواقعة بتلقي رجال الحماية المدنية إخطارًا من النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل أحد الشقق السكنية.

وبالدفع بسيارات الإطفاء، أمكن السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى الشقق المجاورة، وجرى نقل المصاب والمتوفى إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.