الداخلية تتحرك.. ضبط عدد من قائدي السيارات ساروا عكس الاتجاه بالشرقية

ضبط عدد من قائدي السيارات ساروا عكس الاتجاه بالشرق

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عدد من قائدي السيارات لقيامهم بالسير عكس الاتجاه بأحد الطرق بمحافظة الشرقية، مما عرّض حياتهم وحياة المواطنين للخطر، وذلك في إطار مواصلة الحملات المرورية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية.

وبمواجهتهم، أقرّوا بارتكاب الواقعة بقصد اختصار الطريق.

تم التحفظ على المركبات، واتُّخذت الإجراءات القانونية حيال قائديها.

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