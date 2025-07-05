لتحقيق الانضباط في الشارع.. تحرير 57 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية المكثفة على مختلف الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 57.337 مخالفة مرورية متنوعة، من أبرزها43.401 مخالفة لتجاوز السرعة المقررة، و1.086 مخالفة سير بدون تراخيص، و634 مخالفة لاستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، و20 دراجة نارية مخالفة، وبالإضافة إلى 4 مخالفات مواقف عشوائية، و16 مخالفة لشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة لضبط المخالفين وتحقيق السلامة على الطرق.