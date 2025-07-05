كسروا مكتب المدير.. حبس متهمين بسرقة شاشات مدرسة ثانوي بالجيزة

كتب- صابر المحلاوي:

قررت جهات التحقيق المختصة، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة أجهزة إلكترونية وشاشات من داخل مدرسة نكلا الثانوية المشتركة بدائرة مركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين، أحدهما يبلغ من العمر 33 عامًا والآخر 40 عامًا، اقتحما المدرسة ليلًا بعد كسر باب مكتب المدير ومعمل العلوم، باستخدام "عتلة"، واستوليا على عدد من الأجهزة الخاصة بالربط الشبكي ونقل البيانات والكاميرات.

وتضمنت المسروقات، بحسب محضر الضبط، جهاز "سويتش" لنقل البيانات، وجهاز "UPS" لتثبيت التيار الكهربائي، وشاشة عرض، و4 أجهزة "فرسان" تستخدم في دعم شبكة الإنترنت ونقل البيانات إلى الوزارة، بالإضافة إلى جهاز "DVR" خاص بتسجيل الكاميرات، وجهاز "كنترول" للتحكم في إشارات الشبكة داخل الفصول.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغًا من أحد العاملين بالمدرسة، يفيد باكتشافه واقعة السرقة، وبالانتقال والفحص وإجراء التحريات وفحص الكاميرات، أمكن تحديد هوية المتهمين وضبطهما.

وبمواجهتهما أمام جهات التحقيق، اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن مكان إخفاء المسروقات، وجارٍ استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة بالكامل، مع عرض الأحراز على الجهات المختصة لفحصها.