ضبط 1200 مخالفة مرورية و16 سائقًا متعاطيًا للمخدرات على الإقليمي

كتب - عاطف مراد:

واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية والانضباطية المكثفة بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، في إطار جهودها لضبط التجاوزات وتحقيق الانضباط المروري وملاحقة الخارجين عن القانون.

أسفرت الحملة خلال 24 ساعة عن ضبط 1,157 مخالفة مرورية متنوعة، شملت تحميل ركاب بالمخالفة، وعدم الالتزام بشروط التراخيص، ومخالفات تتعلق بعوامل الأمن والمتانة للسيارات.

كما أجرت القوات فحصًا لعدد 257 سائقًا على الطريق ذاته، وتبين تعاطي 16 منهم لمواد مخدرة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحقهم.

وضبطت الأجهزة الأمنية 9 محكوم عليهم بإجمالي 15 حكمًا قضائيًا متنوعًا، إضافة إلى التحفظ على سيارتين لارتكابهما مخالفات مرورية جسيمة.

وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لحفظ الأمن والانضباط المروري، والتصدي لكافة أشكال الخروج عن القانون على الطرق الرئيسية والمحورية.