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بنادق وطلقات ترعب الشارع.. الأمن يكشف حقيقة فيديو مشاجرة مسلحة بالقليوبية

08:09 م الأربعاء 30 يوليو 2025

وزارة الداخلية

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كتب - عاطف مراد:

أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الذعر، بعد أن أظهر مشاجرة حادة بين عدد من الأشخاص بحوزة اثنين منهم أسلحة نارية، وسط مزاعم بوجود ضابط شرطة بين أطراف الواقعة.

وبالفحص، تبيّن أن الواقعة تعود إلى يوم 28 من الشهر الجاري، حين نشبت مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز شرطة قليوب في محافظة القليوبية، بسبب خلافات الجيرة.

واستعان أحد الطرفين بعدد من أقاربه، واندلعت مشاجرة عنيفة أطلق خلالها بعض المتهمين أعيرة نارية لترهيب الطرف الآخر، وهو ما وثقه مقطع الفيديو المتداول، دون أن يسفر الحادث عن أي إصابات.

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط المتهمين المتورطين في الواقعة، وتبين أنهم لا ينتمون لأي جهة شرطية، كما ضُبط بحوزتهم بندقية خرطوش وطبنجة صوت استخدموها خلال المشاجرة.

واتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية بحقهم.

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