ضبط 1200 مخالفة و17 متعاطيًا في يوم واحد على الإقليمي

كتب - علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية والانضباطية المكثفة على الطريق الدائري الإقليمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 1,214 مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات تحميل ركاب، ومخالفة شروط التراخيص، ومخالفات تتعلق بالأمن والمتانة.

كما فحصت الأجهزة الأمنية 281 سائقًا، وتبين تعاطي 17 منهم لمواد مخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وفي السياق ذاته، تم ضبط 16 محكومًا عليهم صادر بحقهم 39 حكمًا قضائيًا متنوعًا، إضافة إلى التحفظ على سيارتين لمخالفتهما قوانين المرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





