

كتب- أحمد عادل:

كشفت تحقيقات النيابة العامة، في قضية خطف طفل وهتك عرضه على يد شقيق صديقه في منطقة الصف عن كيفية ارتكاب المتهم للجريمة.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة، أن الطفل المجني عليه أخبر والده أن المتهم شقيق صديقه تعدى عليه بالضرب في حضور والدته وشقيقته، وذهب والد الضحية إلى منزل المتهم وتقابل مع عمه الذي قام بصفع المتهم أمامه.

وتابعت التحقيقات، أن الطفل المجني عليه أخبر والده أنه يريد الحديث معه على إنفراد، وقال لوالده أنه أثناء ذهابه إلى منزل صديقه ليلعب معه خرج شقيقه الأكبر وأجبره على الدخول للمنزل، قائلًا: "تعالي أنا هلعبك بألعاب صاحبك".

وأضافت التحقيقات، أن المتهم استغل حداثة سن المجني عليه وعدم إدراكه وحسر عنه ملابسه وتحسس عضوه ومناطق من جسده، حتى أشبع رغبته.

وثبت بتقرير الطب الشرعي، بالكشف الظاهري على المجني عليه تبين حدوث الواقعة على النحو المشار إليه في التحقيقات.

وقضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في مجمع محاكم زينهم، بمعاقبة المتهم بخطف طفل وهتك عرضه بالصف، بالسجن المشدد 10 سنوات.