الداخلية تُغلق 142 محلًا مخالفًا لقرار ترشيد الكهرباء

كتب - علاء عمران:

نفّذت وزارة الداخلية حملات ميدانية موسعة لضبط المخالفات الخاصة بعدم الالتزام بقرارات الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن إغلاق 142 محلًا لم تلتزم بقرار الغلق.

وجاءت الحملة تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق خطة الدولة لترشيد الكهرباء، وفرض الانضباط في الشارع المصري، من خلال ضبط المخالفين وتحرير المحاضر القانونية بحقهم.

وحررت الأجهزة الأمنية المخالفات اللازمة بحق المحال غير الملتزمة بالغلق في المواعيد المحددة، وتم عرض الوقائع على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بتقليل الاستهلاك وتقنين الأوضاع.