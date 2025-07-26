كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار جهودها لضبط الحالة المرورية وتحقيق الانضباط.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 126.091 مخالفة مرورية متنوعة، من أبرزها: السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والوقوف العشوائي، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص. كما تم فحص عدد 2,864 سائقًا، وتبيّن إيجابية عدد 251 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي سياق متصل، واصلت الوزارة حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، حيث تم خلال 24 ساعة ضبط 966 مخالفة مرورية متنوعة، شملت: (تحميل ركاب بطريقة مخالفة – مخالفة شروط التراخيص – مخالفات متعلقة بعوامل الأمن والمتانة).

وفحص 208 سائقين، وتبين تعاطي 13 منهم للمواد المخدرة، وضبط 16 محكومًا عليهم بإجمالي 23 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على 3 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات، وتواصل الوزارة حملاتها لضبط الشارع المروري وتحقيق السلامة على الطرق.

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