عاقبت محكمة جنايات القاهرة المتهم بقتل جارته خنقًا بـ"إيشارب"، بسبب خلافات بينهما على إثر استضافة المتهم لمدمنين مواد مخدرة داخل مسكنه، حضوريًا وبإجماع آراء أعضائها، وبعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية، بالإعدام شنقًا.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 1365 لسنة 2025 كلي جنوب القاهرة، أن المتهم "ش. س" قتل المجني عليها "م. س" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وتابعت التحقيقات أن المتهم ترصد للمجني عليها على سلم العقار محل سMكنهما، وبسبب خلافات سابقة إثر استضافة المتهم لعدد من متعاطي المواد المخدرة داخل المسكن، أقدم على صدم رأسها بباب شقتها، وطوق عنقها بغطاء الرأس حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وشهدت والدة المجني عليها في التحقيقات بأنها سمعت صوت ارتطام قوي وأنينًا مكتومًا قبل أن ينقطع.

