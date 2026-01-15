إعلان

تركيا: إسرائيل تضع العراقيل أمام اتفاق غزة وما يحدث سببه الضغط الأمريكي

كتب : محمود الطوخي

12:29 م 15/01/2026

تركيا وإسرائيل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الخميس، إن إسرائيل تضع العراقيل أمام تنفيذ مراحل اتفاق غزة وما يحدث هو بسبب الضغط الأمريكي.

وأشار فيدان، إلى أن هدف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو النهائي هو إخراج الفلسطينيين من قطاع غزة.

وكشف موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن الرئيس ترامب سيرأس الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام" الأسبوع المقبل على هامش منتدى "دافوس"، بالتزامن مع إعلان البيت الأبيض بدء "المرحلة الثانية" من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأكد المسؤولون أن واشنطن أرسلت دعوات لعدة دول للانضمام للمجلس الذي سيشرف على الحكومة الفلسطينية الجديدة، مع توقعات بتأسيسه خلال أيام، إذ سيكون المبعوث الأممي السابق نيكولاي ملادينوف ممثلا للمجلس ميدانيا للإشراف على نزع السلاح وإعادة الإعمار.

وتشير التوقعات إلى أن إندونيسيا والمغرب ستكونان المساهمين الرئيسيين في "قوة الاستقرار الدولية"، رغم عدم الإعلان الرسمي عن تشكيلتها بعد.

وأعلنت مصر تشكيل حكومة تكنوقراطية برئاسة علي شعث نائب وزير النقل السابق، وتتكون بالكامل من أعضاء من غزة، في خطوة رحب بها نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ داعيا لربط المؤسسات بالضفة لتجنب "الانقسام".

وتتضمن المرحلة الثانية، التي يراها البيت الأبيض ضرورية لمنع حرب جديدة مستغلا انشغال إيران باحتجاجاتها، تخلي حماس عن سلاحها وانسحاب إسرائيل.

وفي هذا السياق، حذر المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الحركة من "عواقب وخيمة" حال عدم الامتثال الكامل، بما في ذلك إعادة رفات آخر أسير إسرائيلي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تركيا إسرائيل اتفاق غزة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم بمصر يقفز إلى قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات
اقتصاد

سعر الذهب اليوم بمصر يقفز إلى قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات
الأرجنتين تصنف الإخوان المسلمين في مصر ولبنان والأردن "تنظيمات إرهابية"
شئون عربية و دولية

الأرجنتين تصنف الإخوان المسلمين في مصر ولبنان والأردن "تنظيمات إرهابية"
"يفتقر إلى أي تعليل".. الاتحاد الكاميروني يعلن إيقاف صامويل إيتو 4 مباريات
رياضة عربية وعالمية

"يفتقر إلى أي تعليل".. الاتحاد الكاميروني يعلن إيقاف صامويل إيتو 4 مباريات
قرار حاسم من "التعليم" بشأن امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2026
مدارس

قرار حاسم من "التعليم" بشأن امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2026
البيت الأبيض: ترامب سيلتقي الرئيس السيسي في دافوس الأسبوع المقبل
شئون عربية و دولية

البيت الأبيض: ترامب سيلتقي الرئيس السيسي في دافوس الأسبوع المقبل

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
قرار حاسم من التعليم بشأن امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2026
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات