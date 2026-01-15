قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الخميس، إن إسرائيل تضع العراقيل أمام تنفيذ مراحل اتفاق غزة وما يحدث هو بسبب الضغط الأمريكي.

وأشار فيدان، إلى أن هدف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو النهائي هو إخراج الفلسطينيين من قطاع غزة.

وكشف موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن الرئيس ترامب سيرأس الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام" الأسبوع المقبل على هامش منتدى "دافوس"، بالتزامن مع إعلان البيت الأبيض بدء "المرحلة الثانية" من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأكد المسؤولون أن واشنطن أرسلت دعوات لعدة دول للانضمام للمجلس الذي سيشرف على الحكومة الفلسطينية الجديدة، مع توقعات بتأسيسه خلال أيام، إذ سيكون المبعوث الأممي السابق نيكولاي ملادينوف ممثلا للمجلس ميدانيا للإشراف على نزع السلاح وإعادة الإعمار.

وتشير التوقعات إلى أن إندونيسيا والمغرب ستكونان المساهمين الرئيسيين في "قوة الاستقرار الدولية"، رغم عدم الإعلان الرسمي عن تشكيلتها بعد.

وأعلنت مصر تشكيل حكومة تكنوقراطية برئاسة علي شعث نائب وزير النقل السابق، وتتكون بالكامل من أعضاء من غزة، في خطوة رحب بها نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ داعيا لربط المؤسسات بالضفة لتجنب "الانقسام".

وتتضمن المرحلة الثانية، التي يراها البيت الأبيض ضرورية لمنع حرب جديدة مستغلا انشغال إيران باحتجاجاتها، تخلي حماس عن سلاحها وانسحاب إسرائيل.

وفي هذا السياق، حذر المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الحركة من "عواقب وخيمة" حال عدم الامتثال الكامل، بما في ذلك إعادة رفات آخر أسير إسرائيلي.