مياه سوهاج تطلق خطة توعوية تستهدف 1700 نشاط و7 آلاف مقابلة ميدانية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بدء تنفيذ خطتها التوعوية السنوية للعام الجاري 2026، والتي تستهدف تنظيم أكثر من 1700 نشاط توعوي، إلى جانب إجراء نحو 7000 مقابلة ميدانية مع المواطنين، للتعرف على آرائهم وقياس مدى رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن الخطة تأتي في إطار حرص الشركة على رفع الوعي المجتمعي بقضايا المياه، وتعزيز ثقافة الاستخدام الرشيد لمياه الشرب والحفاظ على شبكات الصرف الصحي، مشيرًا إلى أن الأنشطة التوعوية تستهدف مختلف فئات المجتمع بجميع مراكز وقرى المحافظة.

من جانبها أوضحت أسماء سهيل، مدير إدارة التوعية واستطلاع الرأي أن برامج التوعية تتضمن تعريف المواطنين بمراحل إنتاج كوب مياه نظيف وآمن، وأهمية التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي، والتوعية بالسلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب، وترشيد الاستهلاك، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

وأضافت أن الخطة تتناول كذلك توعية المواطنين بمخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر غير المطابقة للمواصفات، والقيسونات، وما تمثله من أضرار على الصحة العامة، فضلًا عن التأكيد على أهمية استخدام القطع الموفرة لترشيد استهلاك المياه، والتعريف بأبرز المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وعلى رأسها مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وأشارت إلى أنه من المقرر خلال العام الجاري تنفيذ 7000 استمارة استطلاع رأي للمواطنين في الأماكن العامة والمنازل، إلى جانب إجراء استطلاعات رأي هاتفية وإلكترونية، لقياس مستوى رضا العملاء عن الخدمات التي تقدمها الشركة.

وأضافت أن الخطة تشمل تنفيذ 200 نشاط توعية إعلامية، و100 نشاط توعية داخلية، و125 نشاط قوافل مائية، و300 نشاط بالمؤسسات التعليمية، و300 نشاط توعية مباشرة مع الجمهور المحلي، بالإضافة إلى 150 نشاطًا ضمن برنامج "صحتهم مستقبلهم" الممول من منظمة "اليونيسف"، و12 فاعلية توعوية، و150 حملة توعية ميدانية، و150 نشاطًا لدعم ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية في مجال التوعية، و150 نشاطًا موجهًا لرجال الدين، و100 نشاط لمتابعة ودعم مشروعات الجهات المانحة في مجال التوعية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.