الداخلية تكشف ملابسات فيديو سرقة حديد كوبري طرة

كتب : علاء عمران

12:36 م 15/01/2026

المتهمين

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام صاحب الحساب بمطاردة بعض الأشخاص يستقلون دراجة نارية "تروسيكل"، بدعوى سرقتهم حديد تسليح خاص بكوبري بمنطقة طرة بالقاهرة، وقيامهم بإلقاء حجر على سيارته وإحداث تلفيات بها حال محاولته تصويرهم.

وبالفحص، أمكن تحديد القائم على النشر، وتبين أنه مدير مبيعات بإحدى الشركات ومقيم بمحافظة القاهرة، وبسؤاله أفاد بأنه بتاريخ 12 الجاري شاهد 3 أشخاص من جامعي الخردة أثناء قيامهم بسرقة كمية من حديد التسليح من الموقع الإنشائي الخاص بكوبري طرة، ولدى شروعه في تصويرهم قاموا بإلقاء حجر على سيارته، ما أسفر عن حدوث تلفيات بها.

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط الدراجة النارية "التروسيكل" الظاهرة بمقطع الفيديو، وضبط مرتكبي الواقعة، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة المعصرة.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها.

وتم التحفظ على الدراجة النارية "التروسيكل"، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها ومستقليها.

سرقة حديد كوبري طرة مواقع التواصل الاجتماعي حادث السرقة وزارة الداخلية

