إعلان

صافي الأًصول الأجنبية للبنك المركزي يرتفع 1.41 مليار دولار بديسمبر

كتب : منال المصري

12:28 م 15/01/2026

البنك المركزي المصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع فائض صافي الأًصول الأجنبية للبنك المركزي المصري للشهر السابع على التوالي بنحو 10% خلال ديسمبر على أساس شهري إلى نحو 13.3 مليار دولار مقابل نحو 11.9 مليار دولار في نوفمبر بزيادة 1.41 مليار دولار.

صافي الأصول الأجنبية يمثل ما تملكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، ويكون قابلاً للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.

عاد صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري بجانب بنوك من عجز إلى فائض في مايو 2024 بدعم تدفقات دولارات الإمارات في صفقة تطوير رأس الحكمة باستثمارات بقيمة 35 مليار دولار.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك المركزي المصري صافي الأًصول الأجنبية العملات الأجنبية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أحمد السقا يتحدث عن طفولته في "فضفضت أوي": "في المدرسة كنت بنضرب بس"
زووم

أحمد السقا يتحدث عن طفولته في "فضفضت أوي": "في المدرسة كنت بنضرب بس"
بالعناوين.. 500 مكتب بريد تتيح التسجيل الإلكتروني لـ سكن الإيجار القديم
اقتصاد

بالعناوين.. 500 مكتب بريد تتيح التسجيل الإلكتروني لـ سكن الإيجار القديم
لماذا يفضل الأوروبيون استخدام ورق التواليت بدلا من الشطاف؟
علاقات

لماذا يفضل الأوروبيون استخدام ورق التواليت بدلا من الشطاف؟
صلاح عبد الله يدافع عن حسام حسن.. ومدحت العدل يرد "أضعف مدرب"
زووم

صلاح عبد الله يدافع عن حسام حسن.. ومدحت العدل يرد "أضعف مدرب"
ماكرون يطالب باستقلال جيوش أوروبا وتخفيف الاعتماد على "الغير"
شئون عربية و دولية

ماكرون يطالب باستقلال جيوش أوروبا وتخفيف الاعتماد على "الغير"

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
قرار حاسم من التعليم بشأن امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2026
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات