صافي الأًصول الأجنبية للبنك المركزي يرتفع 1.41 مليار دولار بديسمبر

ارتفع فائض صافي الأًصول الأجنبية للبنك المركزي المصري للشهر السابع على التوالي بنحو 10% خلال ديسمبر على أساس شهري إلى نحو 13.3 مليار دولار مقابل نحو 11.9 مليار دولار في نوفمبر بزيادة 1.41 مليار دولار.

صافي الأصول الأجنبية يمثل ما تملكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، ويكون قابلاً للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.

عاد صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري بجانب بنوك من عجز إلى فائض في مايو 2024 بدعم تدفقات دولارات الإمارات في صفقة تطوير رأس الحكمة باستثمارات بقيمة 35 مليار دولار.