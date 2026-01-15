إعلان

محكمة الجنح تتحفظ على والدة "شيماء جمال" في دعوى سب محاميين

كتب : رمضان يونس

12:20 م 15/01/2026 تعديل في 12:30 م

محاكمة تعبيرية

أمر قاضي محكمة جنح الطالبية والعمرانية، بالتحفظ على والدة الإعلامية الراحلة "شيماء جمال" لحين الفصل في دعوى اتهامها بسب وقذف وتهديد محاميين.

وأحالت النيابة العامة بالجيزة، "ماجدة الحشاش" في الدعوى رقم 65 لسنة 2026 إلى محكمة الجنح المختصة.

ووجهت النيابة لوالدة الإعلامية الراحلة، تهم تهديد محاميين بالسلاح والبلطجة بخلاف السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي، والتعدي على القيم الأسرية للمجتمع.

وكان المحامي إبراهيم الطنطاوي دفاع أسرة القاضي الراحل أيمن حجاج والمحامية "عياء محمد حسن" تقدما بجنحة مباشرة ضد والدة الإعلامية الراحلة "شيماء جمال" يتهمها بالسب والقذف والتهديد بالسلاح والتعدي على القيم الأسرية.

وذكرا المحاميان أنهما تفاجأ بفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بقيام "ماجدة الحشاش" بسب المدعيان ونسبت لهما أمورًا خادشة والطعن بالشرف.

