تركيا: لن نتهاون مع احتمال استخدام العنف ضد إيران

أعرب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الخميس، عن أمله في تسوية الخلافات بين واشنطن وطهران عبر المفاوضات، مؤكدا معارضة أنقرة أي حلول عسكرية.

وأشار فيدان، إلى أن أنقرة ستواصل المبادرات الدبلوماسية بشأن إيران والأولوية هي تجنب زعزعة الاستقرار، محذرا من أن تركيا لن تتهاون مع احتمال استخدام العنف ضد إيران.

وذكرت تقارير إعلامية، أن تركيا كثفت جهودها الدبلوماسية لاحتواء التصعيد المتسارع بين واشنطن وطهران، حيث أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان محادثات هاتفية مع نظيره الإيراني عباس عراقجي مرتين.

وتبادل الوزيران وجهات النظر حول التطورات الداخلية في إيران والتصعيد مع الولايات المتحدة، حيث أكد فيدان على "أهمية المفاوضات" كسبيل وحيد لتخفيف التوترات الإقليمية الحالية.

في الوقت نفسه، تواصلت تركيا مع الجانب الأمريكي حيث التقى فيدان بالسفير الأمريكي لدى تركيا توم باراك الذي يشغل أيضا منصب المبعوث الخاص إلى سوريا في وقت متأخر من يوم 13 يناير.

وجاءت التحركات التركية عقب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدعم المتظاهرين الإيرانيين "قريبا"، وشن هجمات على إيران.