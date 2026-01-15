إعلان

مصدر أمني ينفي شائعات إنشاء مراكز إصلاح وتأهيل جديدة بتكلفة 600 مليون دولار

كتب : علاء عمران

12:22 م 15/01/2026

وزارة الداخلية

نفى مصدر أمني، جملةً وتفصيلاً، صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منشور منسوب لإحدى المنظمات المرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية، زعم اعتزام الأجهزة الأمنية إنشاء ثلاث مراكز إصلاح وتأهيل جديدة بإحدى المناطق الصحراوية، بتكلفة مالية تُقدّر بنحو 600 مليون دولار، وبسعة استيعابية تصل إلى مليون شخص.

وأكد المصدر أن هذه الادعاءات الزائفة لا أساس لها من الصحة، مشددًا على أنها تأتي في إطار النهج المعتاد للجماعة الإرهابية في اختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات، بهدف إثارة البلبلة ومحاولة التأثير على الرأي العام.

وأضاف المصدر أن مثل هذه المزاعم الكاذبة تعكس حالة الإفلاس التي تعانيها الجماعة بعد فقدانها المصداقية، مؤكدًا أن الرأي العام بات واعيًا بحقيقة هذه الأساليب التي تستهدف التشكيك وبث معلومات مغلوطة لا تمت للواقع بصلة.

مراكز إصلاح وتأهيل جماعة الإخوان الإرهابية المناطق الصحراوية

