شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الخميس 15 يناير 2026 والظواهر الجوية المتوقعة.

وأوضحت أنه يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهاراً، شديد البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن الصقيع يكون على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

درجات الحرارة اليوم الخميس

القاهرة الصغرى 12 والعظمى 19 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 10 والعظمى 19 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 10 والعظمى 20 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 10 والعظمى 18 درجة.

- دمياط الصغرى 12 والعظمى 18 درجة.

- بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 19 درجة.

