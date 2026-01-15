إعلان

الداخلية تضبط أكثر من 110 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:22 م 15/01/2026

مخالفات مرورية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لتحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث.

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 110,230 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1,222 سائقًا، وتبين إيجابية 53 حالة لتعاطي المواد المخدرة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وفي السياق ذاته، واصلت الوزارة حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 803 مخالفات مرورية متنوعة شملت تحميل ركاب بالمخالفة، عدم الالتزام بشروط التراخيص، ومخالفات الأمن والمتانة.

وشملت الحملات فحص 106 سائقين، أسفر عن ثبوت إيجابية 4 حالات لتعاطي المواد المخدرة، إلى جانب ضبط 11 محكومًا عليهم بإجمالي 12 حكمًا قضائيًا، كما تم التحفظ على مركبتين لمخالفتهما قوانين المرور.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها المرورية على مدار الساعة، في إطار حرصها على سلامة المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والانضباط على الطرق.

اقرأ أيضًا:

"حبر في الشاي وحجر في الرأس".. "غادة" تروي تفاصيل قتل والدتها بمساعدة عشيقها (نص تحقيقات)

"سرقوا فلوس المرضى".. حبس 6 متهمين بالسطو المسلح على مركز علاج طبيعي بالمرج

جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة في الزاوية الحمراء

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مخالفات مرورية وزارة الداخلية الانضباط المروري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد صراع ترامب والفيدرالي… هل يفقد الدولار مكانته كملاذ آمن؟ خبراء يوضحون
اقتصاد

بعد صراع ترامب والفيدرالي… هل يفقد الدولار مكانته كملاذ آمن؟ خبراء يوضحون
ماكرون يطالب باستقلال جيوش أوروبا وتخفيف الاعتماد على "الغير"
شئون عربية و دولية

ماكرون يطالب باستقلال جيوش أوروبا وتخفيف الاعتماد على "الغير"
"هان عليكم للدرجادي".. شوبير يفجر مفاجأة بشأن المتسبب في إيقاف القيد التاسع
رياضة محلية

"هان عليكم للدرجادي".. شوبير يفجر مفاجأة بشأن المتسبب في إيقاف القيد التاسع
أحمد السقا يتحدث عن طفولته في "فضفضت أوي": "في المدرسة كنت بنضرب بس"
زووم

أحمد السقا يتحدث عن طفولته في "فضفضت أوي": "في المدرسة كنت بنضرب بس"
جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة
أخبار مصر

جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
قرار حاسم من التعليم بشأن امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2026
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات