الداخلية تضبط أكثر من 110 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لتحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث.

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 110,230 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1,222 سائقًا، وتبين إيجابية 53 حالة لتعاطي المواد المخدرة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وفي السياق ذاته، واصلت الوزارة حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 803 مخالفات مرورية متنوعة شملت تحميل ركاب بالمخالفة، عدم الالتزام بشروط التراخيص، ومخالفات الأمن والمتانة.

وشملت الحملات فحص 106 سائقين، أسفر عن ثبوت إيجابية 4 حالات لتعاطي المواد المخدرة، إلى جانب ضبط 11 محكومًا عليهم بإجمالي 12 حكمًا قضائيًا، كما تم التحفظ على مركبتين لمخالفتهما قوانين المرور.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها المرورية على مدار الساعة، في إطار حرصها على سلامة المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والانضباط على الطرق.

