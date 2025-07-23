كتب- صابر المحلاوي:



تباشر النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في حريق ضخم التهم مصنعًا لقطع غيار السيارات بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، والذي أسفر عن إصابة 31 عاملًا، من بينهم فرد من قوات الحماية المدنية.



وانتدبت النيابة خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وبيان أسبابه، كما كلفت رجال المعمل الجنائي بتحديد نقطة بداية الحريق ونهايته، وبيان مدى وجود مواد مساعدة على الاشتعال لبحث احتمالية وجود شبهة جنائية، بالإضافة إلى حصر الخسائر التي خلفتها النيران.



ودفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بـ20 سيارة إطفاء لإخماد الحريق، وذلك بعد تجدده بشكل سريع وهائل داخل مصنع قطع غيار السيارات بالمنطقة الصناعية.



ونقلت سيارات الإسعاف عددًا من العمال والموظفين داخل المصنع إلى المستشفى لتلقي العلاج، نتيجة إصابتهم بحالات اختناق بسبب الأدخنة المتصاعدة، وسُجل مبدئيًا نحو 15 حالة إصابة، فيما تم تقديم الإسعافات الأولية لآخرين في موقع الحادث. وارتفع عدد المصابين إلى 31 شخصًا، من بينهم فرد من قوات الحماية المدنية أُصيب بكسر أثناء عمليات الإخماد.



وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، وتبيّن أن النيران اشتعلت في مصنع "الخناجري" لقطع غيار السيارات (ضفائر عربيات) داخل مجمع سامي سعد الصناعي.



وتم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف، ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق.



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