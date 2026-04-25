إعلان

شقة مغلقة وجثتان وزوج متغيب.. حكاية جريمة بدأت باختفاء وانتهت بكشف مأساوي

كتب : صابر المحلاوي

12:33 ص 25/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لم يكن في الأمر ما يلفت الانتباه في البداية، سوى رائحة غريبة بدأت تتسلل من إحدى الشقق بشارع متولي الشعراوي في منطقة المنيب. الجيران تبادلوا النظرات والشكوك، قبل أن يتحول القلق إلى قرار بالإبلاغ.

خلال دقائق، وصلت قوات الأمن إلى المكان، وبدأت في كسر باب الشقة التي ظلت مغلقة لأيام. في الداخل، كان المشهد صادمًا؛ جثتا سيدة وابنتها في حالة سكون تام، وكأن الحياة توقفت فجأة داخل الجدران الصامتة.

التحريات الأولية لم تتأخر في رسم ملامح اللغز. الجيران أكدوا أن الزوج اختفى منذ يومين، في نفس التوقيت الذي انقطعت فيه رؤية الزوجة وابنتها. اختفاء غامض، تزامن مع بداية انبعاث الرائحة، جعل أصابع الاتهام تتجه نحوه سريعًا.

الأجهزة الأمنية، بإشراف القيادات، بدأت فحص مسرح الجريمة بدقة، بحثًا عن أي دليل يقود إلى الحقيقة الكاملة. كل زاوية في الشقة تخضع للتحليل، وفي الوقت نفسه، تكثف فرق البحث جهودها لتتبع الزوج الهارب، وسط ترجيحات بأنه وراء الجريمة التي أنهت حياة أم وابنتها في صمت، قبل أن تفضحها رائحة الموت.

وأشارت التحريات الأولية إلى وجود شبهة جنائية، حيث رجّح عدد من الجيران تورط الزوج في ارتكاب الواقعة، مؤكدين اختفاءه منذ نحو يومين بالتزامن مع غياب الزوجة، ما أثار الشكوك خاصة بعد انبعاث الرائحة الكريهة.

وتواصل الأجهزة الأمنية فحص مسرح الجريمة، وجمع الأدلة وسماع أقوال الشهود، إلى جانب تكثيف التحريات لضبط المتهم وكشف الدوافع الحقيقية وراء ارتكاب الجريمة.
اقرأ أيضا:
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جريمة المنيب وزارة الداخلية أخبار الحوادث النيابة العامة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان