تمثال جرانيتي يقود لضبط 5 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في البدرشين

كتب : علاء عمران

01:58 ص 25/04/2026

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 5 أشخاص أثناء قيامهم بأعمال تنقيب غير مشروع عن الآثار داخل قطعة أرض بمركز البدرشين في الجيزة.

اعترافات المتهمين تكشف تفاصيل التنقيب عن الآثار بالبدرشين

وكشفت التحريات قيام المتهمين بحفر الموقع بهدف البحث عن قطع أثرية مدفونة، حيث جرى رصد تحركاتهم والتأكد من مباشرة أعمال الحفر داخل الأرض بشكل منظم.

ونُفذت عملية الضبط أثناء تواجد المتهمين داخل موقع الحفر، حيث تبين تجهيز حفرة عميقة مخصصة لأعمال التنقيب غير المشروع.

وتبين أن الحفرة بلغ عمقها نحو 15 مترًا وبعرض يقارب 4 أمتار، وتم تجهيزها بأدوات ومعدات تستخدم في الحفر والبحث عن الآثار.

وخلال الفحص داخل الموقع، عُثر على تمثال أثري كبير الحجم مصنوع من الجرانيت الأحمر، يشتبه في كونه أحد القطع الأثرية الناتجة عن أعمال الحفر غير القانونية.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأن هدفهم كان البحث عن آثار داخل الأرض لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحفظ على الأدوات المستخدمة، وتسليم التمثال الأثري إلى الجهات المختصة لمعاينته وفحصه، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

